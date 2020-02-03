Darüşşafaka Cemiyeti, değerli bağışçısı Süreyya Paşa'yı unutmadı
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Darüşşafaka Cemiyeti, değerli bağışçısı Süreyya Paşa'yı unutmadı

6 Şubat Perşembe akşamı düzenlenecek olan anma töreninde ünlü piyanist Sabri Tuluğ Tırpan ve keman sanatçısı Seda Subaşı sahne alacak.

03.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:06
Darüşşafaka Cemiyeti, değerli bağışçısı Süreyya Paşa'yı unutmadı

1863'ten bu yana hayırseverlerin bağışlarıyla varlığını sürdüren Cemiyeti, bağışçıları arasında yer alan , nam-ı diğer Süreyya Paşa'yı vefatının 65'inci yıl dönümünde düzenlediği törenle anmaya hazırlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, kıymetli bağışçılarının adlarını yaşatmak adına anlamlı projelere imza atmaya devam ediyor. Maltepe başta olmak üzere, İstanbul'un Anadolu yakasına birçok hizmette bulunan asker, siyasetçi ve iş adamı Süreyya İlmen Paşa, vefatının 65'inci yıl dönümünde düzenlenecek törenle anılacak.

Ünlü piyanist Sabri Tuluğ Tırpan ve keman sanatçısı Seda 'nın sahne alacağı anma töreni, Süreyya Paşa'nın Darüşşafaka'ya miras bıraktığı Türkiye'nin ilk çağdaş tiyatro ve sinema binasını olan Süreyya Operası'nda 06 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00'da gerçekleştirilecek.

İYİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Süreyya İlmen, nam-ı diğer Süreyya Paşa, vefatından önce mal varlığının büyük kısmını çeşitli kurumlara bağışladı. Bunlar arasında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarihi boyunca babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz çocuklara en iyi koşullarda eğitim şansı tanıyan Darüşşafaka Cemiyeti de vardı. İlmen, 1927'de görkemli bir galayla açılışı yapılan Türkiye'nin ilk çağdaş tiyatro ve sinema binasını, yani Süreyya Operası'nı Darüşşafaka'ya miras bıraktı. Uzun yıllar sinema olarak hizmet veren bina, Kadıköy Belediyesi tarafından aslına sadık kalınarak restore edildi ve 2007'de kapılarını sanatseverlere açtı. Restorasyon çalışmalarından sonra, opera ve bale temsillerine kavuşan bina, Anadolu yakasının tek, Türkiye'nin altıncı operası olarak hizmet vermeye başladı.

Kaynak: Bültenler
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