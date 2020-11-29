Darth Vader rolüne hayat veren oyuncu David Prowse hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Darth Vader rolüne hayat veren oyuncu David Prowse hayatını kaybetti

29.11.2020 17:38 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:43
Darth Vader rolüne hayat veren oyuncu David Prowse hayatını kaybetti

Orijinal Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren 85 yaşındaki aktör David Prowse hayatını kaybetti.

Orijinal Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren 85 yaşındaki aktör David Prowse hayatını kaybetti. Prowse, filmler boyunca konuşmaları yapmış ancak yapımcı George Lucas'ın isteğiyle Darth Wader seslendirmesini James Earl Jones yapmıştı. Jedi'nin Dönüşü filminde ise maskesiz Darth Vader'ı canlandırması beklenen Prowse'un yerine Sebastian Shaw oynamıştı.

GÜÇ ONUNLA OLSUN, HER ZAMAN

Prowse'un menajeri Thomas Bowington'un aktörün ölümüyle ilgili olarak "Güç onunla olsun, her zaman" ifadelerini kullanarak, "Bizim ve dünyanın her yerindeki milyonlarca hayran için gerçekten ve derinden yürek burkan bir kayıp" dediği belirtildi. Prowseun kariyeri boyunca Doctor Who (1963-1989) dizisi ve Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) filmi de dahil olmak üzere 50den fazla filmde rol aldığı da ifade edildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti

Fotoğraflar: AFP

DAWID PROWSE KİMDİR?

1 Temmuz 1935 doğumlu olan İngiliz vücut geliştirici, halter ve oyuncu David Prowse'un en ünlü rolü Yıldız Savaşları'ndaki Darth Vader rolüdür. Orijinal Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolünü David Prowse oynamıştır. Film boyunca konuşmaları da o yapmıştır ancak George Lucas'ın isteğiyle onun sesi değil James Earl Jones'un seslendirilmesi kullanılmıştır. Jedi'ın Dönüşü filminde maskesiz Darth Vader sahnesinde onun oynaması beklerken bu sefer de yerine Sebastian Shaw kullanılmıştır. Filmdeki dövüş sahnelerinde ise rolünü Bob Anderson'a bıraktı. David Prowse birkaç fan filminde oynamakla beraber birçok Star Wars etkinliğine katılmaktadır. 1968 tarihli "The Champions" dizisinde ufak bir rol oynamıştır. A Clockwork Orange adlı filmde, yazarın yardımcısını oynamıştı.

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Son dakika...Usta oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti
Son dakika...Usta oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman İrem Derici Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Falcao Samatta Orhun Ene Okan Buruk Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Darth Vader rolüne hayat veren oyuncu David Prowse hayatını kaybetti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 17:43:42. #1.15#
title