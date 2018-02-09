Dart Şampiyonu Kızlardan Hacıcaferoğlu'na Ziyaret

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Dart Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları makamında kabul etti.



İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3-4 Şubat tarihleri arasında Gaziantep'te yapılan Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayağı Türkiye Şampiyonası'nda Büyük Kadınlar çiftlerde şampiyon olan sporcular, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu'nu ziyaret etti.

Dart Antrenörü Erdoğan Kaş, Antalya Spor Lisesi Spor Kulübü sporcusu Dilek Çağla Alkaş ve Nesibe Yıldız hakkında bilgi verdi.

Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayağı Türkiye Şampiyonası'nda Büyük Kadınlar çiftlerde büyük kadınlar çiftler birincisi olduklarını söyleyen Kaş, Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'ya getirdikleri başarılardan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Hacıcaferoğlu, kazanılan başarıdan dolayı sporcuları kutlayarak, sporcuların akademik başarısının yanında sportif başarılarında gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.