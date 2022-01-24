Dark Souls PC oyuncuları güvenlik açığı sorunu ile karşı karşıya kaldı

Dark Souls: Remastered, Dark Souls 2 ve Dark Souls 3'ün PvP sunucuları, bazı oyuncuların bilgisayarlarını hacklemeye açık bırakabilecek bir güvenlik sorunu korkusunun ardından geçici olarak kapatıldı.

Dark Souls geliştiricileri ve yayıncıları FromSoftware ve Bandai Namco'dan resmi bir açıklama gelmemesine rağmen Elden Ring subreddit'teki söylentilere göre, müdahale veya düzeltme olmadan, "Dark Souls 3 işgalcilerinin PC'nizde izinsiz kod çalıştırmasının mümkün olduğunu gösteriyor. AKA RCE, Uzaktan Kod Yürütme. Elden Ring'te de aynı hack mümkündür."

Dark Souls'un resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi, "Dark Souls 3, Dark Souls 2 ve Dark Souls: Remastered için PvP sunucuları, ekibin çevrimiçi hizmetlerle ilgili son raporları incelemesine izin vermek için geçici olarak devre dışı bırakıldı. Dark Souls için Sunucular: PtDE kısa süre içinde onlara katılacak. Rahatsızlık için özür dileriz.". Ayrıca bu kesintinin Xbox veya PlayStation konsolları için PvP sunucularını etkilemediğini de açıkladı.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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