Dark Souls 3 artık Xbox Series X/S'de 60 FPS'de çalışıyor!
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Dark Souls 3 artık Xbox Series X/S'de 60 FPS'de çalışıyor!

Dark Souls 3 artık Xbox Series X/S'de 60 FPS'de çalışıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dark Souls 3, Microsoft'un FPS Boost güncellemeleri ile birlikte, Xbox Series X/S'de artık 60 FPS'de çalışıyor! Detaylar haberimizde!

Dark Souls 3, Microsoft'un FPS Boost'u sayesinde, Xbox Series X/S'deki Dark Souls 3 artık 60 FPS'de çalışacak.

Xbox tarafından Twitter'da yayınlanan bu ücretsiz güncelleme artık tüm Xbox Series X/S sahipleri tarafından kullanılabilir. Bu FPS Boost yükseltmesinden en iyi şekilde yararlanmak için Microsoft, güncelleme tamamlandıktan sonra konsolunuzu yeniden başlatmanızı öneriyor.

Eurogamer tarafından belirtildiği gibi  bu yükseltme Dark Souls 3'ü PS5'te görülen performans seviyelerine yaklaştırıyor. Dark Souls 3, geriye dönük uyumluluk sayesinde oyunu Sony'nin en yeni konsolunda 1080p/60 FPS'de sabit çalıştırılabiliyor. Xbox Series X/S sürümü hala yalnızca 900p'ye kadar çözünürlüğü destekliyor fakat 60 FPS'in öncekinden çok daha akıcı bir deneyim sağlayacağı açık bir gerçek.

Bu FPS Boost, yükleme sürelerini kısaltan Xbox Series X/S'nin SSD sabit diskleriyle birlikte, oyunun konsollardaki performans eşitsizliği nedeniyle ertelenmiş olabilecekler için başka bir görünüme sahip.

Dark Souls 3, artık Skyrim, Fallout 4, Fallout 76, Yakuza 6, Alien: Isolation, Metro: Last Light ve çok daha fazlasını içeren bir liste olan Xbox Series X/S'de FPS Boost'u destekleyen oyunlar arasına katıldı.

Kaynak: Playerbros

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