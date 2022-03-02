Darıca Nene Hatun Stadı'ndaki batı sahasının çimleri serildi

Büyükşehir ekipleri, Darıca Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi'ndeki batı tarafındaki sahanın çim serimini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Büyükşehir, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Darıca Belediyesi ile birlikte Darıca'da amatör sporun yükünü çeken Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi'nde hummalı çalışmalar sürüyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda birçok imalatın tamamlandığı spor kompleksinde stadın batı tarafındaki sahasının çimleri serildi.

DARICALI GENÇLERE HİZMET VERECEK

Darıca'daki birçok amatör spor kulübünde top koşturan gençlere hizmet verecek spor kompleksinde, tüm imalatlar planlandığı gibi sürüyor. Aydınlatma için montajı yapılan projektörlerde çalışmalar devam ederken doğu tribünlerinin koltuk montajı önümüzdeki günlerde yapılacak.

DOĞU TARAFINDAKİ SAHANIN DA ÇİMLERİ SERİLECEK

Nene Hatun Spor Kompleksi içerisinde bulunan batı sahasının sentetik çimleri geçtiğimiz günlerde serilerek tamamlandı. Batı tribünün imalatını da tamamlayan Büyükşehir ekipleri, zemini hazırlanan doğu tarafındaki sahanın sentetik çimlerini ise hava koşullarının elverdiği günlerde serecek. Ayrıca bu sahanın tribün koltuk montajları da yakın zamanda gerçekleştirilecek.

2 ADET ÇİM SAHA HİZMETE GİRECEK

Proje kapsamında 45x90 ve 60x90 ölçülerinde oluşan biri müsabaka ve diğeri antrenman amaçlı olmak üzere iki adet sentetik çim futbol sahası yakın bir zamanda kulüplerin hizmetinde olacak. Yine iş dahilinde gece maçları için aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, skorbord ve diğer zorunlu donanımlar, hidrofor odası, elektrik kumanda pano odası, personel odası, saha bakım araçları park alanı binası, 25 adet ağaç dikimi, çevre aydınlatmaları, bay-bayan tuvaletler, 202 koltuklu batı tribün gibi birçok imalat hayata geçirilecek.

Bültenler - Güncel