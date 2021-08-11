DARICA'DA HİZMET KOMPLEKSİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI
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DARICA'DA HİZMET KOMPLEKSİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Gebze Ticaret Odası ve Darıca Belediyesi'nin ortaklığıyla içerisinde taziye, aşevi, sosyal market gibi yerlerin olacağı Darıca Hizmet Kompleksinin temeli törenle atıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Gebze Ticaret Odası ve Darıca Belediyesi'nin ortaklığıyla içerisinde taziye, aşevi, sosyal market gibi yerlerin olacağı Darıca Hizmet Kompleksinin temeli törenle atıldı.

Gebze Ticaret Odası Vakfı ve Darıca Belediyesi ortaklığı ile Darıca Nene Hatun Mahallesi'nde yapılacak, içerisinde taziye, aşevi ile sosyal market ve çeşitli birimlerin olacağı Darıca Hizmet Kompleksinin temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gebze Ticaret Odamız 112 acil servis merkezleri kuruyor. Halk Eğitim Toplum Sağlığı Merkezleri açıyor. Teknoparklarla, şirketlerinin Ar-Ge departmanlarında nitelikli elemanlar yetiştiriyorlar. GTO akredite bir oda. Burada baktığımız 5 yıldızlı hizmet veriyor. Bugün Paris, Berlin, Londra ticaret odaları üyelerine hangi oranda hizmet veriyorsa Gebze Ticaret Odası da aynı şekilde hizmet veriyor. Bundan dolayı yönetimi, meclisiyle tüm çalışanları kutluyorum. Her milli meselede aktif olarak kendini göstermiştir. Erciş depreminde GTO oradaydı. Soma Maden, Hopa sel felaketi, en son Muğla orman yangınında hızla seferber olduk. Sahada gözlerimle gördüm Nail Çiler canla başla çalıştı. İhtiyaç olan ürünleri Gebze'den temin edip bölgeye gönderilmesini sağladı. Bir ticaret odası daha ne yapsın. Nerede sıkıntı, ihtiyaç varsa GTO orada elini taşın altına koymuş durumda. Sizler için her konuda hizmet veren aktif olan oda Gebze için fırsattır. Hizmet kompleksimizin Darıca'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şehirlerin artık firmalarmış gibi kendi markalarına yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Şehrimiz adına gurur duyuyoruz. Yeni dönemde çokça söylenen sözlerden biri de şu diyorlar ki 'Artık ülkeler değil şehirler rekabet ediyor'. Şehirler adeta firmalarmış gibi kendi markalarına yatırım yapıyorlar, marka çalışmaları yapıyorlar. O marka çalışmalarının bir tanesi de o şehirde ki sivil toplumun gücü, iş yapabilme kapasitesi. Gelişmiş ülkelerde gelişmeyle birlikte ortaya çıkan sosyal faaliyetlere çok büyük ihtiyaçlar duyuluyor. Bu manada sivil toplumun gücü birlikte çalışması son derece kıymetli. Kocaeli gerçekten güzel bir şehir. Kocaeli Türkiye'nin lokomotifi bir şehir. Sanayinin başkentidir. Lütfen sanayi sanayi demekten vazgeçelim. Yüzde 50'si orman, yüzde 29 tarımsal alan bir şehir. Kocaeli iki denize kıyısı olan, 1 göle kıyısı olan bir şehir. Dağ sporları, kayak yapılabilen yeşilin bir şehri." diye konuştu.

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DARICA'DA HİZMET KOMPLEKSİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI
DARICA'DA HİZMET KOMPLEKSİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI
DARICA'DA HİZMET KOMPLEKSİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI
DARICA'DA HİZMET KOMPLEKSİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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