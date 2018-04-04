Darıca'da Belediye Encümen ve Komisyon Üyeleri Seçildi

Darıca Belediye Meclisinde encümen ve komisyon üyeleri belirlendi.

Darıca Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı, Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yönetiminde yapıldı.

Karabacak, mecliste yaptığı konuşmada, Darıca Kapalı Pazar Projesi ihalesinin ve yer tesliminin yapıldığını belirtti.

Projenin yapımına ilerki günlerde başlancağını ifade eden Karabacak, belediyenin Hatay'ın Hassa ilçesinde yaptırdığı Süleyman Şah Namazgahı'nda cuma günü yapılacak ziyarete de tüm belediye meclis üyelerini davet etti.

Meclis encümeni ve komisyon üyeleri seçildi

Meclis toplantısında daha sonra encümen ve komisyon üyelikleri için seçim yapıldı.

Yapılan oylamayla encümen üyeliklerine AK Parti'den Habip Uluoğlu, Ahmet Uzun ve Yusuf Ayaz seçildi.

Komisyon üyelikleri ise seçimle şu şekilde belirlendi:

İmar Komisyonu: AK Parti'den Mustafa İltekin, Yılmaz Tunalı, Yasin Altay, Burhanettin Fırtına ile CHP'den Şinasi Serdar.

Plan ve Bütçe Komisyonu: AK Parti'den Köksal Akçay, İsa Baylan, Recep Aydın, İsmail Topçu ile CHP'den Şevki Yıldırım.

Hukuk Komisyonu: AK Parti'den Atilla Karademir, Hülya Kodek, Nigar Uzun, Burhanettin Fırtına ile CHP'den İbrahim Karslı.

Çevre ve Sağlık Komisyonu: AK Parti'den Gülbin Ünker, Cem Çeliker, Ferhat Yılmaz, Orhan Kızgun ile CHP'den Serap Aydın.

Bu arada CHP Darıca Belediyesi Meclis üyeleri, belediyenin 2017 yılı faaliyet raporuna itiraz ettiklerini açıkladı.