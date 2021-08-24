Dargınlık kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce ile barıştı
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Dargınlık kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce ile barıştı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında yaşanan polemik nedeniyle küsen oyuncu Tolga Yüce ve ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil, yeniden bir araya geldi. Erbil, "Manevi oğlum" dediği Yüce ile aralarındaki buzları erittiklerini söyledi.

Sanatçılar Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında geçtiğimiz aylarda Tolga Yüce'nin Sayan'a yönelik "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı sunar" şeklindeki sözlerinin ardından başlayan polemik giderek büyümüştü. Daha sonra Haberler.com'a konuk olan Tolga Yüce, yaptığı açıklamalarda olayın iç yüzünü anlattı. Yaşananların ardından küsen Erbil ve Yüce ikilisinden de güzel haber geldi.

"BABA VE OĞLUN ARASINA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR GİREMEZ"

Tolga Yüce'nin evinde buluşan ikiliden Mehmet Ali Erbil, "Oğlum Tolga Yüce'nin deniz manzaraları havuzundayız. Bizim için dargın dediler ama baba ve oğlun arasına üçüncü şahıslar giremez. Canım oğlum benim. Bugün fizik tedavi için kapalı havuza gideceğiz, bana orada bacaklarım güçlensin diye fizik tedavi uygulayacaklar. Gördüğünüz gibi ayaktayız" dedi.

Bu sırada Erbil'in yanında olan Yüce de ünlü sanatçıya sarılarak, "Manevi babam" diye seslendi.

Dargınlık kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil 'Manevi oğlum' dediği Tolga Yüce ile barıştı

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Dargınlık kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil 'Manevi oğlum' dediği Tolga Yüce ile barıştı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Dargınlık kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce ile barıştı - Haberler Magazin
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