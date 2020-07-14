- Darfur'da protesto sırasında silahlı saldırı
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- Darfur'da protesto sırasında silahlı saldırı

- Darfur'da protesto sırasında silahlı saldırı Sudan'ın Darfur bölgesinin kuzeyindeki Vattabrun köyünde bir protesto sırasında silahlı bir grup sivillere saldırdı.

14.07.2020 20:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 21:33

- Darfur'da protesto sırasında silahlı saldırı

HARTUM - Sudan'ın Darfur bölgesinin kuzeyindeki Vattabrun köyünde bir protesto sırasında silahlı bir grup sivillere saldırdı. Olayda 9 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Sudan'da Darfur bölgesinin kuzeyindeki Vattabrun köyünde halkın tarım mevsiminde korumayı talep ettiği barışçıl protesto sırasında silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 9 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Sudanlı Profesyoneller Derneği, Sudanlı yetkililere seslenerek bu tür saldırıların durdurulması, acil müdahale edilmesi ve saldırganların tutuklamasını istedi.

Olayın ardından Kuzey Darfur yetkilileri, yaşanan şiddet olayları nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Yerel kaynaklara göre, geçen haftadan bu yana Kuzey Darfur Eyaletinde halk tarım mevsiminin sorunsuz geçmesi için çeşitli yardımların gerçekleştirilmesi, silahlı saldırılara karşı korunma ve yolsuzluk yapan yerel yetkililerin görevden alınmasını gibi taleplerde bulundu. Halk isteklerinin gerçekleştirilmesi için protesto eylemi gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler-Afrika Birliği Darfur Misyonu, eylem sırasında belirsiz kimlikleri sahip olan kişilerin sivillere saldırdığını ve polis merkezi ile polise ait araçları da ateşe verdiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler-Afrika Birliği Darfur Misyonu tarafından bölgeye bir ekip gönderildiği aktarıldı.

- Darfur'da protesto sırasında silahlı saldırı

Kaynak: İHA

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