Darendeli iş adamı çocukları unutmadı Malatya'nın Darende İlçesi doğumlu iş adamı Ali Güneş, çocukluğundaki imkansızlıkları düşünerek bayramda çocukları unutmadı ve çocuklara hediyeler dağıttı.

Malatya'nın Darende İlçesi doğumlu iş adamı Ali Güneş, çocukluğundaki imkansızlıkları düşünerek bayramda çocukları unutmadı ve çocuklara hediyeler dağıttı.

Malatya Platformu Dermek Başkan Yardımcısı Ali Güneş, çocuklara Kurban Bayramında ikinci bayramı yaşattı. Bayram tatili için İstanbul'dan doğduğu ilçe olan Darende'ye gelen Güneş, mahalle mahalle gezerek çocuklara oyuncak ve hediyeler dağıttı.

Son olarak Yeniköy Mahallesine giden Ali Güneş, burada çocuklara ikinci bayramı yaşattı.

Hediye ettiği oyuncaklar ve hediyelerle çocukları sevindiren, unutulmaz bir gün yaşatan Güneş, "Temin ettiğim oyuncakları geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza dağıtmak bizleri mutlu ediyor. Onların parlayan gözleri görmek bizleri sevindiriyor. Çünkü bizlerin çocukluğunda bu gibi imkanlar yoktu" dedi.

Yeniköy Mahallesi sakinlerinden İbrahim Kaya, çocukların Kurban Bayramı'ndan sevindirilmesinin önemine temas ederek, " Çocuklarımıza ikinci bayramı yaşatan Ali Güneş'e teşekkür ediyorum. Mahallemizde sokak sokak gezerek çocuklarımıza mutluluğu yaşattı. Darendeli farkı bu olsa gerek. İstanbul'da yaşasa da memleketini unutmuyorlar" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA