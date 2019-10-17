Darende'ye konteyner yurt yapıldı

17.10.2019 12:30

Darende ilçesindeki Turgut Özal Üniversitesi Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören kız öğrenciler için konteyner yurt yapıldı.

İlçede ziyaret ve temaslarda bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, konteyner yurdu gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Rektör Karabulut, yurdun üniversiteye kazandırılmasında katkılarından dolayı Rönesans Eğitim Vakfı'na, Ilıcak ailesine ve iş insanı Erman Ilıcak'a teşekkür etti.

Yurt sorunu olduğu için kayıt sildirme ve kayıt dondurma olayının bittiğini belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"Rönesans Eğitim Vakfı'mızın katkılarıyla kısa sürede kız öğrencilerimiz için yurt binası yapılarak hizmete girdi. Şu anda Darende ilçemizde 105 kız öğrencimizi toplam kapasitesi 142 olan yurtta kalıyor. Darende ilçemiz için çok önemli bir hizmet gerçekleşti. Rönesans Eğitim Vakfı erkek ve kız öğrencilerimiz için ayrıca yeni bir yurt binası yapacak. Buradaki kız öğrencilerimiz yurt sorunu çözüldüğü için kayıtlarını sildirmeyip okullarına ve eğitimlerine devam ediyorlar. Bu Darende ilçesine büyük bir destek ve katkıdır. Burada bir kez daha Ilıcak ailesine teşekkür ediyorum. Şu anda 105 kız öğrencim Rönesans Eğitim Vakfı'nın ve hayırsever Ilıcak ailesinin sayesinde okullarına mutlu ve huzurlu bir şekilde devam ediyorlar."

Öğrencilerden Ayşenur Zaif de Rektör Karabulut ve ilgilere teşekkür ederek, öğrenciler için her şeyin düşünülerek nezih bir ortamın kendilerine sunulduğunu söyledi.

Öte yandan Karabulut ve beraberindeki heyet, Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA