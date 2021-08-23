Darende Güreş ve Kültür Festivaline gerçekleşti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Darende ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Darende Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivaline katıldı.

Darende Belediyesi tarafından bu yıl 68.'si düzlenen Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivaline Malatya protokolünün yanı sıra çok sayıda güreş sever katıldı.

Güreşleri izleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yapmış olduğu konuşmada, "Darende Malatya'nın kadim ilçesidir. Ülkemiz içinde önemlidir. Darende Somuncu Babanın diyarıdır. Battalgazi'nin amcası Hasan Gazi'nin diyarı Darende'dir. Darende hem İslam tarihi hem de Türk tarihi açısından önemli kadim bir ilçemizdir. Burada ata sporumuz olan ve bu yıl 68.'si düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşlerinin düzenlenmesi bizleri memnun etmiştir. Bu anlamda Darende Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza ve emeği geçen bütün paydaşlara en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Battal Gazi'nin, Hasan Gazi'nin, Melik Gazi'nin diyarı ve Hüseyin Gazi'nin uğrak yeri olan Darende Türk İslam tarihinde ve Anadolu'nun İslamlaşmasında, fethinde önemli görevler ifa etmiştir. Tasavvuf ehli olan Emir Sultanların ve Somuncu Babaların irşadıyla da Darende de dervişliğin belli bir aşamaya geldiğini görüyoruz. Darende'nin bir diğer güzelliği de ticaret ehli insanlarının olmasıdır. Türkiye'nin dört bir yanında Darendeli ticaret insanlarımızı görmek mümkündür. Bu anlamda da Darende'nin bu güzel topraklarında güzel yetişen insanların hepsine müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle gerçekleştiren Zengibar Karakucak güreşlerinin Türk sporuna katkı sağlayacağına inanıyor festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Darende'de Zengibar Karakucak Güreşleri

Malatya'nın Darende ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşlerinde başpehlivanı Fatih Kambur oldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşlerinde başpehlivanı Fatih Kambur oldu.

Bu yıl 190 sporcunun katıldığı güreşlerde başpehlivanlık için Fatih Kambur ile Enes Bandırma finalde karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada rakibini yenen Kambur, merhaba u yılki başpehlivanlığı kazanan isim oldu.

Güreşleri izleyen Malatya Valisi Aydın Baruş, Zengibar Karakucak Güreşleri'nin bu milletin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu söyleyerek Darende'de 66 yıldır karakucak güreşlerinin yapıldığını söyledi.

Kaynak: Bültenler