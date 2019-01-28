Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser'in Acı Günü

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser'in vefat eden annesi Elif Eser, toprağa verildi.

İstanbul'da çocuklarının yanında yaşarken dün hayatını kaybeden Elif Eser'in cenazesi, Darende'ye getirilerek Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenice Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, AK Parti Gürün Belediye Başkan adayı Feyzullah Arslan, Darende Kaymakamı Enver Zengince, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Özkan Topal, AK Parti Darende Belediye Başkan adayı İsa Özkan, eski belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve Eser'in yakınları katıldı.

Başkan Eser ve yakınları, daha sonra Mehmet Karcı Mahalle Konağı'nda taziyeleri kabul etti.

Belediye Başkanı Süleyman Eser, burada taziyelerini ileten vatandaşlara teşekkür ederek, bu acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese minnettar olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA