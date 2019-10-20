Darende Belediye Başkanı Özkan, muhtarlarla toplantı yaptı

20.10.2019 11:24

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve isteklerini dinledi.

Eski belediye binasında yapılan toplantıda, mahallelerde sürdürülen belediye hizmetleri ve yapılacak projeler ele alındı.

Özkan, mahalle muhtarlarının belediye hizmetlerinin halka ulaştırılması yönünde önemli bir misyon üstlendiğini dile getirerek, göreve geldikten sonra sık sık muhtarlarla bir araya gelmeye çalıştığını belirtti.

Belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 70 bin metrekare parke döşedik. Yaklaşık 7 bin tonun üzerinde de asfalt yaması yaptık. Çarşı Camisinin eski müştemilatının yerine cami cemaati için tesis yapıyoruz. Biz, Darende'de küçük sanayi ile turizme yöneleceğiz. Darende'de göçü önleyebilmek için iki şeyin önem arz ettiğini görüyoruz. Birincisi şehirde turizm var, esnaf bundan yeterince yararlanamıyor. İkincisi tekstil. Kadınların ve erkeklerin istihdam edildiği bir sektör olduğu için önemli görüyoruz. Birkaç tekstil firmasıyla görüşüyoruz en azından bunlardan bir kaçını buraya getirebilirsek, bin iki bin kişiye iş verebilirsek birçok sorunu da çözmüş olacağız."

Kaynak: AA