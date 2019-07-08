Daredevil Kod Adlı Nokia 5.2'nin Heyecanlandırıcı Özellikleri Ortaya Çıktı

Nokia'nın "Daredevil" kod adlı telefonu Nokia 5.2 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yayılan bilgilerde telefonun tasarımını daha net bir şekilde görebiliyoruz. Cihazın bir önceki modellerden daha performanslı olması, hâliyle de biraz daha pahalı olması bekleniyor.

Cihazın arkasında üçlü kamera kurulumu olacak. Ana kamera 48 megapiksel çözünürlük ile muazzam bir görüntü sunacakken ZEISS optiklerini kullanılacak. Görüntülerde fark ettiğimiz kadarıyla Nokia 5.2'nin parmak izi tarayıcısı da kamera kurulumunun hemen altında bulunacak. Telefonun önüne baktığımız zaman içerisinde ön kamerayı bulunduran damla şeklinde bir çentik görüyoruz. Cihazın ekranı, daha kaliteli görüntü kalitesi vermesi için PureDisplay teknolojisine sahip olacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon, gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alacak ve 3.500mAh bataryaya sahip olacak. 3.5 mm'lik kulaklık girişiyle gelecek olan telefonda OZO Audio ses teknolojisi kullanılacak. Nokia, HMD Global altında çıkardığı cihazların tamamında saf Android'e en yakın arayüz olan Android One programını kullandığından, bu telefon da Android One ile gelecek.