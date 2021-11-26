Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum

BURSA (DHA) - BURSA'da eğlence merkezinde karşılaşıp tartıştığı eski sevgilisi Burcu Can Eşmen'i (36), zorla otomobilde darbettiği iddiasıyla tutuklanan Emre Özer (33) ile tutuksuz sanık Ozan B.'nin yargılanmasına başlandı. Özer'in koronavirüse yakalandığı için katılmadığı duruşmada mahkeme heyetinin dinlediği Eşmen, "Kapıda bulunan güvenlikten yardım istedim. Bu sırada 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum. Emre, beni zorla aracın arka koltuğuna bindirdi" dedi.

Olay, ekim ayında Osmangazi ilçesi Kültürpark'taki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Kız arkadaşı ile eğlenmeye giden Burcu Can Eşmen'in yanına, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Emre Özer geldi. Özer, tartıştığı Eşmen'i mekandan zorla çıkartarak kapının önünde bekleyen Ozan B.'nin kullandığı otomobile bindirerek uzaklaştı. Otomobilde şiddet gören Burcu Can Eşmen'in yardım çığlıklarına aracın kırmızı ışıkta durmasıyla çevredekiler yetişti. Korkan Ozan B. ile Emre Özer, otomobili bırakıp kaçtı. Darp raporu olan Eşmen'in şikayeti üzerine yakalanan Emre Özer tutuklandı, Ozan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Emre Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.