Darbeden Önce Pilotlarla Toplantı Yaptığını Kabul Etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalanması emrini veren ve o gece ilk uçuşu yapan sanık eski pilot kurmay binbaşı Mehmet Fatih Çavur savunmasını tamamladı.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Çavur, dava kapsamında yargılanan personelin verilen emirleri sorgulamadan yerine getirdiğini, kendisinin de aralarında bulunduğu sanıkların suç işleme iradesi göstermediklerini, askeri hiyerarşi içinde hareket ettiklerini savundu.



Üzerine atılı suçları bilerek gerçekleştirdiğine dair somut, inandırıcı ve her türlü kuşkuyu ortadan kaldıran bir delilin bulunmadığını iddia eden Çavur, iddiaların varsayımdan ibaret olduğunu öne sürdü.



15 Temmuz'da terörle mücadele harekatı (TMH) icra edileceği için karargahta bulunduğunu savunan Çavur, "O gece uçuş için hazırlanan uçakları belirlemek harekat subayı olarak görevim. Görevim dışında hiçbir faaliyette bulunmadım. Amirlerim dışında kimseden emir almadım." dedi.



Darbe girişiminin planlayıcısı ve yöneticisi olarak görülmesini "komik bulduğunu" belirten Çavur, "yurtta sulh" ismini ilk kez gözaltındayken polisten duyduğunu kaydetti.



Uçaklarla darbe yapılamayacağını, asıl darbenin kendilerine yapıldığını iddia eden Çavur, pilotların hiçbir şeyden haberdar edilmeyerek kendilerini olayın içinde bulmalarının sağlandığını öne sürdü.



FETÖ mensubu olduğuna ilişkin aleyhinde ifade veren "mahrem imam" Sinan Kurt'u tanımadığını, kod isim kullanmadığını savunan Çavur, FETÖ ile gönül bağı bulunmadığını öne sürdü.



"Adil Öksüz'ü görmedim"





Davanın sanıklarından Ömer Harmancık, Akın Öztürk, Ünsal Coşkun, Hakan Evrim, Ahmet Özçetin ile firari sivil sanık Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu isimlerle bombalanacak yerlere ilişkin düzenlendiği iddia edilen toplantıya katılmadığını savunan Çavur, söz konusu isimlerden bazılarını ilk kez duruşma salonunda gördüğünü söyledi.



143. Filoda düzenlendiği belirtilen toplantıya katılması halinde uçakların uçurulmasına karşı çıkacağını savunan Çavur, "Eğer iddia edildiği gibi o toplantıda olsaydım 'F-16 uçurarak neyi amaçlıyorsunuz', derdim. Halkın üzerine bomba atmanın hiçbir mantığı olamaz. Generallerle oturma hakkım olsa bunlara engel olmaya çalışırdım." iddiasında bulundu.



Davanın bir numaralı sanığı Akın Öztürk'ü o gece bir kez, harekat komutanı sanık Özçetin'i ise birkaç kez gördüğünü anlatan Çavur, Harmancık, Coşkun ve Öksüz ile diğer sivilleri görmediğini ifade etti.



Evinde yapılan toplantıyı kabul etti





Evinde 14 Temmuz'da darbe girişimine yönelik pilotlarla toplantı yaptığına ilişkin iddiaya da değinmek istediğini belirten Çavur, darbeden bir gün önce saat 23.30'da üç pilot üsteğmeni evinde ağırladığını kabul etti.



Pilotlarla bir araya gelmesinin darbeye yönelik olmadığını, onların talebi üzerine gerçekleşen bir veda ziyareti olduğunu savunan Çavur, şöyle devam etti:





"O gece arkadaşlar evime vedalaşmak için geldi. Bir binbaşı ve üç üsteğmene mi kalmış darbe girişimi? Ne yapmışlar? Darbe toplantısı yapmışlarsa bu konuştuklarımızın hangisi üzerine darbe inşa edilmiştir. Ben bunlardan biriyle perşembe günü uçtum. Bir kaç kez beni ziyaret etmek istediklerini söylediler. Ben de 'Son bir gecem var, saat 23.00'te iniyorum. Madem öyle gelin bir çay içelim' dedim. Çünkü bunlar cuma günü jübile uçuşlarını yapıp gidecekler. Ben bunları evime çağırıyorum. Darbeyle ilgili bir toplantı için olsaydı eğer bunları evime çağırmazdım. Bir şey söylemek istesem filoda da söylerdim. ya da bunları herhangi bir yerde konuşurum, neden evimde söyleyeyim? Genel uçuş konularını konuştuk çünkü ben onların hocasıyım. Bir gün önce biriyle uçmuşum. Ben bunları konuştum, 20 dakikada nasıl darbe konuşulacak?"



"İnkar etmiyorum, ilk uçan benim"



İddianamede 15 Temmuz gecesi pilotlara hitaben "harekat başladı" şeklindeki ifadesinden yola çıkılarak darbe girişiminin startının verildiği şeklinde bir tespitte bulunulduğunu aktaran Çavur, "Hareket başladı demek uçağın harp pozisyonu alması demektir. Havadaki her şeyi kule yönlendirir. İddianamede bu cümlenin darbeyi başlatan cümle olarak alınması çok komik ve saçmadır. İlk uçan benim bunu inkar etmiyorum." diye konuştu.



Uçuş listesinin hazırlanmasına ilişkin de savunma yapan Çavur, listeyi hazırladığı zaman darbe girişimine dair bilgisinin bulunmadığını iddia ederek, "O zaman bir tane Allah'ın kulu darbe olduğunu bilmiyordu, oradaki pilotlar da bilmiyordu. Harekat subayı olarak bunu yapmak gibi sorumluluğum vardı. Olayın iç yüzünü bilene kadar sorumluluklarımı yerine getirmek zorundayım. Oradakilerin fikirlerini sorarak isimlerini bir kağıda yazdım. Bu bir emir değil, program subayları bunu alacak kendi çatılarını oluşturacaklar. Filo girişinin önündeki masaya kağıdı bıraktım ama bunun uygulanmadığını pilotların ifadelerinde görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Çavur da ses kayıtlarını inkar etti



Külliye'nin bombalanmasına ilişkin dijital verilerin tarafına ulaştırılmasından sonra savunma yapacağını dile getiren Çavur, bombalama emrini verdiği ses kayıtları için "Bunlarla bomba değil, taş bile atılmayacak tutarsız, saçma iddialardır. Bugüne kadar 2 bin 500 saat uçuşum var. Benim konuşmalarımı bir araya getirmek çok kolaydır. Fotoğrafları da bu şekilde yapmak çok kolaydır. Benim 5 dakikamı almaz. Darbe olduğunu bilmeden yaptığım konuşmalar, astlık üstlük ilişkisi içinde yaptığım konuşmalardır." dedi.



Davanın sanıklarından Ahmet Özçetin, Hakan Karakuş, Mustafa Mete Kaygusuz ve Mustafa Azametli de filodaki görüntü ve ses kayıtlarının kendilerine ait olmadığını savunarak, inkar etmişti.



Savunmasını tamamlayan Çavur'un çapraz sorgusuna geçildi.



"Devletin yakıtını boşa harcamak istemedim"





Uçakları harekat merkezinden yönlendiren sanık Ahmet Tosun'a koordinat bilgisi vermediğini savunan Çavur, kursiyer pilotları da görevlendirmediğini iddia etti.



Sanık Ahmet Özçetin'in Ankara'da vurulacak yerlerin isimlerinin yer aldığı bir listeyi kendisine vermediğini öne süren Çavur'a, Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Olmadığı halde yakıt arızası nedeniyle piste geri döndüğünüzü söylemişsiniz. Bu görevden bir fayda sağlanamayacağını söylemek yerine neden böyle bir mazeretin arkasına sığındınız?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Çavur, "İnisiyatif kullandım, devletin yakıtını boş yere harcamak istemedim. 'Saçma saçma orada dolaşıyorum' diye düşündüm ve görevi bitirmek istedim ve indim. Hava Kuvvetlerinin sorgulanmayan bir konusu. Çünkü inisiyatif pilotta." cevabını verdi.



Çavur, bir soru üzerine o gece uçuşta kullanılan kod isimlerin kimler tarafından belirlendiğini hatırlayamadığını, uçuş öncesi yapılan brifingde herhangi bir yerin koordinatının gündeme gelmediğini, harita ve benzer bir belgeyi de görmediğini savundu.



Çavur'un çapraz sorgusuna yarın devam edilecek.