Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
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Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi

Libya'da Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında ağır kayıplar veren darbeci Hafter, çareyi Sisi'ye sığınmakta buldu. Hafter'i destekleyen Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, Mısır ordusuna ülkeye askeri müdahale hakkı verildiğini duyurdu.

Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
15.07.2020 20:36 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:44

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye'nin İHA ve SİHA desteğiyle ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e ağır darbe vurdu. Meşru hükümet karşısında ağır kayıplar veren Hafter ise, darbeci Sisi'den yardım istedi. Hafter'i destekleyen Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, Mısır Silahlı Kuvvetleri'ne "ihtiyaç duyulması halinde" Libya'ya askeri müdahale hakkı verdiğini açıkladı.

"MISIR VE LİBYA'NIN ORTAK ÇABALARI, BÖLGENİN İSTİKRARINI SAĞLAYACAK"

Uluslararası tanınırlığı bulunmayan Temsilciler Meclisi'nden yapılan açıklamada, "Libya ve Mısır'ın ortak çabaları, istilacı işgalcinin yenilgisini sağlayacak, ortak ulusal güvenliğimizi koruyacak, ülkemizin ve bölgemizin güvenliği ve istikrarını sağlayacaktır" ifadesine yer verildi.

"MISIR ORDUSU MÜDAHALE EDEBİLİR"

Euronews'in haberine göre, açıklamanın devamında, "Yakın bir tehlikenin uluslarımızı tehdit ettiğini algıladığında, Mısır Silahlı Kuvvetleri, Libya ve Mısır'ın ulusal güvenliklerini korumak için müdahale edebilir" denildi.

"İşgalcileri kovmamız, Libya'nın sömürgecilere karşı egemenliğini, birliğini ve kaynaklarını koruyor" cümlesinin yer aldığı açıklamada, Tobruk merkezli Temsilcileri Meclisi'nin, Libya halkının meşru ve seçilmiş tek temsilcisi olduğu ve özgür iradelerini temsil ettiği belirtildi.

SİSİ ORDUYA TALİMAT VERMİŞTİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, haziran ayında yaptığı açıklamada, Mısır ordusunun ulusal güvenliği korumak için ülke içinde veya dışında olası bir görevi yerine getirmeye hazır olması talimatı vermişti.

Temsilciler Meclisi bugünkü açıklamasında, Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale imasında bulunduğu açıklamasını memnuniyetle karşılandığını da bildirdi.

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