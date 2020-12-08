Darbeci Hafter komutasındaki güçler, Türk gemisine el koydu
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Darbeci Hafter komutasındaki güçler, Türk gemisine el koydu

08.12.2020 01:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:31

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı milisler, Misrata Limanı'na giden Jamaika bandıralı bir Türk gemisine el koydu. Hafter'in sözcüsü Ahmed el-Mismari, Reuters'a yaptığı açıklamada, 9 Türk olmak üzere 17 mürettebatın alıkonulduğunu ifade etti.

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu arasında varılan ateşkese rağmen son günlerde ülkenin Sirte ve Cufra bölgelerinde askeri hareketlilik yaşanırken, Misrata Limanı'nda bir Türk gemisinin alıkonulduğu iddia edildi.

Darbeci Hafter komutasındaki güçler, Türk gemisine el koydu

9'U TÜRK VATANDAŞI OLMAK ÜZERE 17 MÜRETTEBAT ALIKONULDU

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Reuters'a yaptığı açıklamada ülkenin batısındaki Misrata Limanı'na giden Jamaika bandıralı ticari kargo gemisi Mabrouka'nın, 9'u Türkiye vatandaşı olmak üzere 17 mürettebatıyla birlikte Derne'nin doğu limanı yakınlarında alıkonulduğunu bildirdi.

MÜRETTEBATLAR SORUŞTURMA ALTINDA

Öte yandan Ahmed el-Mismari, konuya ilişkin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 17 mürettebatın yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma altında olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Darbeci Hafter komutasındaki güçler, Türk gemisine el koydu

TRABLUS'UN ATEŞKESİ BOZMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERİNİN OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçen saatlerde Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Sky News kanalında yayınlanan basın toplantısında Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ateşkesi bozmaya yönelik girişimlerinin olduğunu iddia etmişti.

Türkiye'yi ateşkesi bozmaya çalışmakla suçlayan Mismari, ordu birliklerine "provokasyonlara gelmeme talimatı verdiklerini" söylemişti.

Darbeci Hafter komutasındaki güçler, Türk gemisine el koydu
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