Darbeci Hafter'in gövde gösterisi felaketle sonuçlandı! Savaş uçağı tören sırasında yere çakıldı
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Darbeci Hafter'in gövde gösterisi felaketle sonuçlandı! Savaş uçağı tören sırasında yere çakıldı

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Libya'da darbeci Hafter'in Bingazi'de gerçekleştirdiği geçit töreni sırasında MIG 21 tipi savaş uçağı düştü. Kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Libya Bingazi'de geçit töreni düzenleyen Darbeci Hafter'in gövde gösterisi planladığı gibi sonuçlanmadı. Gösteri uçuşunda MIG 21 tipi savaş uçağı düştü. Meydana gelen kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği açıklandı.

"ONUR OPERASYONU" GÖSTERİSİ

Halife Hafter, "Onur Operasyonu" milis güçlerinin kuruluşunun 7'nci yılı dolayısıyla Bingazi'deki Benina Havaalanı'nda 29 Mayıs'ta "askeri gösteri" yapacağını duyurmuştu.

BAŞBAKAN DİBEYBE DE DAVET EDİLMİŞTİ

Hafter, bu gösteriye katılmaları için 25 Mayıs Salı günü Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e davet mektubu göndermişti.

Darbeci Hafter'in gövde gösterisi felaketle sonuçlandı! Savaş uçağı tören sırasında yere çakıldı
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