Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı
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Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı

Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden 4'ünün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu ortaya çıktı.

Emekli amirallerin yayımladığı bildirinin bir numaralı imzacısı İYİ Parti yöneticisi çıktı
Emekli amirallerin yayımladığı bildirinin bir numaralı imzacısı İYİ Parti yöneticisi çıktı

Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden 4'ünün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu ortaya çıktı. Bildiriyi imzalayan isimlerin en başında İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergun Mengi yer alıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde 104 emekli emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve demokrasi ve siyaseti hedef alan bildiriye imza atanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelenmesi devam ederken, soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.

CHP ÜYESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz'ın CHP üyesi olduğu tespit edildi. Diğer 15 amiralim ise hanımı, kardeşi, kız kardeşi gibi yakın akrabalarının CHP üyesi olduğu ortaya çıktı.

İYİ PARTİLİ İSİM DE VAR

Bildiriye imza atan emekli 104 amiral arasında ilk sırada Ergun Mengi yer almıştı. Gözaltına alınan isimlerden olan Mengi'nin İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlenmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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