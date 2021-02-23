Darbe girişimi davasında yargılanan eski Kars İl Jandarma Komutanı Güngör'ün cezası onandı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları iddia edilen ve aralarında eski İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör'ün de bulunduğu 8 kişiye verilen ceza, Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları iddia edilen ve aralarında eski İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör'ün de bulunduğu 8 kişiye verilen ceza, Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince 6'sı tutuklu 11 sanık hakkında verilen karar, sanıklar ve avukatlarının itirazı üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi'nce kabul edilen dava, dosya üzerinden incelenerek karara bağlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği kararda usul ve esasa ilişkin hukuka aykırı herhangi bir durum bulunmadığını belirten daire, sonradan gelen bazı delil ve bunlara ilişkin savunma hakkının verilmemesinin, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğine hükmetti.

Ceza dairesi, sanıklar eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör, İl Jandarma Komutan Yardımcısı yarbay Kamil Öztürk, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Ömer Talay ile astsubay Murat Aydoğmuş, eski Selim İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Ömer Şener ve eski Üsteğmen Levent Saka, başçavuşlar Bahadır Çetinkaya ile Hasan Hüseyin Yılmaz'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen hapis cezalarını ve sanıklar başçavuşlar Yücel Örs ile Hakan Koçak ve Uzman Jandarma Celal Atik Armağan hakkında beraat kararını onadı.

Sanıklar Güngör, Öztürk, Aydoğmuş, Talay ve Şener'e yüklenen suçların nitelik ve ağırlığı ile hükmedilen ceza miktarına göre kaçma şüphesi altında bulunmaları gözetilerek tutukluluk hallerinin devamına karar veren ceza dairesi, aynı gerekçelerle Saka hakkında çıkartılan yakalama emrinin devamına ve Yılmaz ile Çetinkaya hakkında adli kontrol tedbirinin devamına oy birliğiyle karar verdi.

Davanın geçmişi

Kars'ta darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle 11 sanık hakkında açılan davada 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 15 yıl, İl Jandarma Komutan yardımcısı yarbay Kamil Öztürk'e 20 yıl, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Ömer Talay ile astsubay Murat Aydoğmuş'a ise 14 yıl 6'şar ay, eski Selim İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Ömer Şener ve eski üsteğmen Levent Saka'ya 14 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.

Tutuksuz yargılanan başçavuşlar Hasan Hüseyin Yılmaz ve Bahadır Çetinkaya'ya da aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası veren ve üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve haklarında hükmolunan ceza dikkate alınarak sanıklar hakkında adli kontrol tedbirleri uygulayan mahkeme, sanıklar başçavuşlar Yücel Örs ile Hakan Koçak ve uzman jandarma Celal Atik Armağan hakkında berat kararı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik