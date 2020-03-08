Dar gelirli ailelerin 'İyilik perisi' oldu İZMİR'de yaşayan Yeliz Sündür (41), bir dönem yaşadığı ekonomik sıkıntıyı unutmayıp, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan dar gelirliler için seferber oldu.

İZMİR'de yaşayan Yeliz Sündür (41), bir dönem yaşadığı ekonomik sıkıntıyı unutmayıp, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan dar gelirliler için seferber oldu. Dar gelirli kişileri tespit eden, 'İyilik perisi' olarak bilinen Sündür, ihtiyaç sahipleriyle devlet kurumları ve hayırseverler arasında aracılık yapıp iyilik köprüsü oldu. Yardım çalışmalarının huzur verdiğini belirten Sündür, başta kadınlar olmak üzere vatandaşları gönüllü olmaya davet etti.

Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi'nde oturan spor eğitmeni evli ve 2 kız çocuğu annesi Yeliz Sündür, çalışmalarıyla çevresinde 'İyilik perisi' olarak anılıyor. Kendi ailesi de bir dönem zor günler geçirince böyle bir işin içine giren Yeliz Sündür, dar gelirli aileleri iş insanları ve devlet kurumlarıyla buluşturuyor. Bugüne kadar 80 aileye erzak ve giyecek gibi malzemeler ulaştıran Sündür, daha fazla aileye ulaşabilmek ve yardım götürebilmek için çabalıyor.

Yardım faaliyetleri işine nasıl başladığını anlatan Sündür, "Eşim 8-9 ay işsiz kalınca, ekonomik olarak birçok sıkıntı yaşadık. Bu olumsuzluklarla mücadeleye başladığım zaman çevremdeki birçok kişinin de benzer sorunlar yaşadığını gördüm. Okul Aile Birliği'nde görev yaparken biz çok dar gelirli öğrencinin olduğunu öğrendim. Harekete geçip 'ne yapabilirim' diye düşünüp, çalışmaya başladım. Kızılay ve kaymakamlık gibi devlet kurumları ya da iş insanları gibi hayırseverlere giderek, dar gelirli insanların ihtiyaçlarını anlatıp, yardımcı olmaları için bir köprü oldum. Şuna da çok dikkat ettim. Yardım isteyen insanların gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını iyi araştırdım" dedi.'İNSANLAR EL ELE TUTMALI'Yardım faaliyetleri sonrası iç huzurunun arttığını belirten Sündür, "Gece yastığa başımı koyduğumda huzurla uyuduğumu fark ettim. Yardım faaliyetleri sonrası sıkıntılarımı da unutuyordum. İnsanlara yardımcı olabilmek faydalı olabilmek huzur verdi. Çok fazla şeyler yapabileceğimizi gördüm. Daha fazla aileye ulaşabileceğinizi fark ettim. İnsanlar el ele tutmalı, çabalamalı. Daha fazla aileye yardımcı olabilmek için bir şeyler yapmalı. Benimle başlayan bu faaliyet, çevremdeki insanların desteğiyle gün geçtikçe yayıldı ve büyüdü. Herkesi göreve çağırıyorum" dedi. Kadınların 8 Mart'ın kutlayan Yeliz Sündür, "Kadınlar devlettir. Onlardan naçizane bir şey istiyorum. Biz kadın olarak anne olarak el ele verirsek, birçok kişiye yardım sağlayabiliriz. Buradan kadınlarımıza sesleniyorum diyorum ki bu çalışmamızda siz de yer alabilirsiniz" diye konuştu.EŞİYLE GURUR DUYUYORYeliz Sündür'ün eşi spor eğitmeni Serdar Sürdür (41), eşiyle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bizim de işlerimiz kötü gitmişti. Okulda çocukların hallerini görünce kendine görev edinmiş. Kızılay veya kaymakamlık gibi kurumlar aracılığıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına kıyafet ya da gıda gibi yardımlarda bulunulmasına aracılık etti. Ancak bu kadar fazla kişiye ulaştığını ve yardımcı olduğunu ben bile fark etmedim. Kendisinin böyle özverili çalışması beni mutlu etti. Onunla gurur duydum. Bunun devamının gelmesini hayırseverlerin ve yardım etmek isteyenlerin bu çalışmayı desteklemesini, maddi imkanı olmayan ihtiyaç sahibi daha çok kişiye ulaşılmasını isterim" dedi.

Yeliz Sündür'ün yardım ulaşılmasına köprü olduğu dar gelirli evli ve 2 çocuk annesi Azize Küp (35), eşinin bir süredir işsiz olduğunu belirterek, "Allah Yeliz hanımdan razı olsun. Erzağımızı, çocuklarımızın kıyafetlerini, hep o temin etti. Ona minnettarız. Sokaklarda hurda topluyordum. Çevremdeki insanlar yönlendirdi. Kendisiyle temas kurdum. Bana, aileme yardımcı oldu. Kendisinden çok memnunuz; minnettarız. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA