Dar gelirli ailelere ücretsiz ulaşım desteği

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gaziemir meclis üyeleri tarafından büyükşehir belediyesi meclisine verilen önergeyle, 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan sosyal destek kapsamındaki ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilmesi kararı alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Nisan'da başlattığı 'Halk Taşıt Uygulaması'nın süresi genişletilirken, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gaziemir meclis üyeleri Necati Kırmaz, İbrahim Özkara, İzel Zenginobuz Derinsu ve İlhan Özköse tarafından meclise verilen önergeyle dar gelirli ailelere ücretsiz ulaşım hizmeti verilmesi kararı alındı. Söz konusu önergenin kabul edilmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında maddi destek alan aileler toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak.

Önergeye göre 0-5 yaş arası çocuğu bulunan sosyal destek kapsamındaki dar gelirli ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek. Çocukların sosyal hayatın içinde yer almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilecek uygulama ile çocuğu ile birlikte yolculuk yapan anne veya baba bu kart sayesinde seyahat ücreti ödemeyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen her iki madde 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

'Etkin ve verimli çalışıyoruz'

Vatandaşların hayatlarına dokunacak belediye hizmetlerinin hayata geçirilmesi için çok çalıştıklarının altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde encümen, divan katibi ve önemli ihtisas komisyonlarında görev alan meclis üyelerimizle birlikte vatandaşlarımızın büyükşehir belediyesi hizmetlerinden yararlanmaları için etkin ve verimli şekilde çalışıyoruz. Gaziemir'de yarattığımız sinerjiyi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne taşıyarak Gaziemirli ve İzmirli hemşehrilerimizin hayatlarına dokunacak projelerin hayata geçmesini sağlıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunduğumuz ve oy birliğiyle kabul edilen önergeyle 0-5 yaş arası çocuğu bulunan dar gelirli ailelere ayda 10 binişlik toplu ulaşım kartı verilecek. Bu sayede hem ailelerimizin ekonomilerine katkı sağlanacak hem de çocuklarımız sosyal hayata daha fazla katılacak. Gaziemirimiz ve İzmirimiz için hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler