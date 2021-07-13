Dar gelen Acil Servisi'n alanı hayırseverlerin desteğiyle yapısal olarak genişletildi
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Dar gelen Acil Servisi'n alanı hayırseverlerin desteğiyle yapısal olarak genişletildi

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Haberler | Yerel

Dar gelen Acil Servisi'n alanı hayırseverlerin desteğiyle yapısal olarak genişletildi Normalleşme süreciyle yetersiz kalan Acil Servise hayırsever desteği Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte yoğunluğun yaşanmaya başladığı Devlet Hastanesi Acil...

Dar gelen Acil Servisi'n alanı hayırseverlerin desteğiyle yapısal olarak genişletildi

Normalleşme süreciyle yetersiz kalan Acil Servise hayırsever desteği

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte yoğunluğun yaşanmaya başladığı Devlet Hastanesi Acil Servis'i hayırseverlerin desteği ile yapısal olarak genişletildi.

Afyonkarahisar'ın ikinci büyük ilçesi Bolvadin'de normalleşme süreci ve gurbetçilerin memleketlerine dönmesiyle birlikte aşırı yoğunluk yaşanmaya başladı. İlçedeki yoğunluğun en çok etkilendiği yerlerden birisi olan Dr. Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi'nde hasta yoğunluğu nedeniyle bazı birimlerde yetersizlik gözlendi. Özellikle Acil Servisteki yoğunluğu azaltmak adına hastane yönetimi servisi birimini büyüttü.

Hayırseverlerin desteği ile büyütülen acil servis birimindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Başhekim Murat Minici, "Son dönemde normalleşme süreci ve Avrupa'dan gelen misafirlerimizle birlikte hasta sayımızın artmasından dolayı polikliniklerimiz dar geliyordu, yetmiyordu. Hayırsever ailemizin desteği ve personellerimizin gayreti ile sarı alanımızı genişlettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dar gelen Acil Servisi'n alanı hayırseverlerin desteğiyle yapısal olarak genişletildi
Dar gelen Acil Servisi'n alanı hayırseverlerin desteğiyle yapısal olarak genişletildi
Dar gelen Acil Servisi'n alanı hayırseverlerin desteğiyle yapısal olarak genişletildi
Dar gelen Acil Servisi'n alanı hayırseverlerin desteğiyle yapısal olarak genişletildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal

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