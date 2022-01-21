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Dar bikinisiyle karların arasına daldı

Dar bikinisiyle karların arasına daldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, dar bikinisiyle karların arasına daldı. Jenner'ın bu pozları olay yarattı. İşte detaylar...

Moda dünyasının devlerinden biri olan Messika markasının yeni kampanya yüzü olan Kendall Jenner şu sıralar Aspen'de kışın tadını çıkarıyor.

Kendall Jenner, 62 yaşındaki Hollandalı motivasyon konuşmacısı ve dondurucu soğuklarla mücadele etme yeteneğiyle tanınan ekstrem sporcuya atıfta bulunarak gönderiye "Wim Hof buz banyoları" yazdı.

26 yaşındaki Kendall Jenner'in fit görüntüsü ve bikini altı dikkat çekti.

Dar bikinisiyle karların arasına daldı

Dar bikinisiyle karların arasına daldı

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Kendall Jenner, Moda, Magazin, Haber

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