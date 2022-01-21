Dar bikinisiyle karların arasına daldı

Moda dünyasının devlerinden biri olan Messika markasının yeni kampanya yüzü olan Kendall Jenner şu sıralar Aspen'de kışın tadını çıkarıyor.

Kendall Jenner, 62 yaşındaki Hollandalı motivasyon konuşmacısı ve dondurucu soğuklarla mücadele etme yeteneğiyle tanınan ekstrem sporcuya atıfta bulunarak gönderiye "Wim Hof buz banyoları" yazdı.

26 yaşındaki Kendall Jenner'in fit görüntüsü ve bikini altı dikkat çekti.