Dar alanda yaşama konusunda tecrübeli astronottan evde kalanlara tavsiyeler Avrupa Uzay Ajansı ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda çalışan astronotlar, dar alanda nasıl birlikte yaşanması gerektiğine dair tecrübelerini paylaştı

Koronavirüsün dünyayı kasıp kavurduğu, yüz milyonlarca insanın, ülke yönetimlerinin aldığı korunma tedbirleri kapsamında evlerine 'hapsolduğu' bir ortamda dar alanlarda yaşama konusunda en tecrübeli kişiler olan astronotlar tavsiyelerini euronews'e paylaştı. SpaceConnectsUs programına katılan NASA Astronotu Tim Peake, şöyle konuştu Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com