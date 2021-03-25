DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Demirdöğen'den Hakkari'ye ziyaret

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Çukurca Kaymakamlığına vekalet eden Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç ve Belediye Başkan Vekili Necmi Alkan'ı makamında ziyaret eden Demirdöğen, daha sonra ilçedeki tarihi kale evleri ile taş değirmenini inceledi.

Demirdöğen, yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi olarak bölgedeki yatırımları yerinde izlemek ve yapılacak projeleri tespit etmek amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Hakkari'ye ilk defa geldiğini ve çok memnun kaldığını ifade eden Demirdöğen, şöyle konuştu:

"Hakkari'ye 30 milyon liralık bir destek vermişiz. Çukurca'ya 6 milyonluk 19 projeye destek vermişiz. Bizim düşüncemiz Çukurca'yı özellikle tahin, susam ve pirinç üretimi merkezi haline getirmek için il müdürlüğümüz, belediye başkanımız ve kaymakamımızla görüştük. Bize düşen ne varsa hepsini yapmaya gayret edeceğiz. Bu tür projeler elbette olumsuz imajı ortada kaldıracak ama önce bu olumsuz imajı kaldırmak kendi elimizde. Biz ne kadar çalışırsak kendimizi tanıtabilirsek o kadar ön yargıları yıkmış olacağız. Gerçekten buraya gelmeyen bir insanın, Çukurca hakkında fikir yürütmesi veya ön yargılı hareket etmesi kadar kötü bir şey yok. Gelip burada iyi insanları görmeleri lazım. Buraya gelen insanların hepsinin görüşlerinin değişeceğine inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Dayan