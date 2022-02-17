Dans ederken dengesini kaybeden genç kız, düştüğü yer yüzünden sokağa rezil oldu

Sosyal medyada viral olan videolara bir yenisi daha eklendi. Instagram'da yayılan videoda, arkadaşlarıyla dans eden bir kızın yaşadığı talihsizlik anları, çok sayıda izlenme aldı.

KENDİSİNİ KANALİZASYONDA BULDU

Genç kız, arkadaşlarıyla eğlenceli anlar geçirdiği sırada dengesini kaybetti. Bu sırada erkek arkadaşının çabalarına rağmen ayakta kalamayan kız, kendisini bir anda yoldaki kanalizasyonda buldu.