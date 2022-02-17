Dans ederken dengesini kaybeden genç kız, düştüğü yer yüzünden sokağa rezil oldu
Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada yayınlanan bir video, çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videoda, arkadaşlarıyla dans eden kız, dengesini kaybetmesiyle birlikte kendisini kanalizasyon çukurunda buluyor.
Sosyal medyada viral olan videolara bir yenisi daha eklendi. Instagram'da yayılan videoda, arkadaşlarıyla dans eden bir kızın yaşadığı talihsizlik anları, çok sayıda izlenme aldı.
KENDİSİNİ KANALİZASYONDA BULDU
Genç kız, arkadaşlarıyla eğlenceli anlar geçirdiği sırada dengesini kaybetti. Bu sırada erkek arkadaşının çabalarına rağmen ayakta kalamayan kız, kendisini bir anda yoldaki kanalizasyonda buldu.