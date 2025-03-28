Son dönemde sosyal medya paylaşımlarından çok özel hayatındaki çalkantılarla gündeme gelen Danla Bilic, yaşadığı zorlu süreç nedeniyle hukuki yollara başvurdu. " Danla Bilic'in eski sevgilisi kim?" sorusunu merak edenler için cevabı kadar, yaşanan olayların detayları da dikkat çekiyor. Uzaklaştırma kararına rağmen Çetin'in ihlalleri sürdürdüğü ileri sürüldü. Peki, Danla Bilic'in eski sevgilisi kim?

DANLA BILIC'İN ESKİ SEVGİLİSİ KİM?

Danla Bilic'in eski sevgilisi, kamuoyunda jokey Berk Çetin olarak tanınıyor. İkili arasında geçmişte başlayan ve daha sonra ayrılıkla sonuçlanan bu ilişki, son gelişmelerle birlikte yeniden gündeme geldi. Danla Bilic, ayrılık sonrası Berk Çetin tarafından ısrarlı takibe maruz kaldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Alınan bilgilere göre, Danla Bilic yaşadığı fiziksel şiddet ve tehditler nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak iddialara göre Çetin, bu karara rağmen ihlallerine devam etti. En dikkat çekici olay ise İstanbul'da bulunan Atlı Spor Kulübü'nde yaşandı. İddiaya göre, Berk Çetin burada Danla Bilic'e yumruk attı.

Çetin sadece fiziki şiddetle sınırlı kalmadı; Danla Bilic'in çalışma ofisine de baskın düzenlediği ileri sürüldü. Tüm bu yaşananlar üzerine Danla Bilic, güvenliğini sağlamak ve kendisini korumak adına hukuki süreçleri başlattı. Olay, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yer buldu.