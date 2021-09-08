Danla Bilic'ten ayrılan Poyraz Teoman bakın kiminle yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Danla Bilic'ten ayrılan Poyraz Teoman bakın kiminle yakalandı

Danla Bilic'ten ayrılan Poyraz Teoman bakın kiminle yakalandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ten sürpriz bir şekilde ayrılan Poyraz Teoman, ünlü fenomeni çabuk unuttu. Poyraz Teoman bakın kiminle yakalandı. İşte detaylar...

Ünlü Youtuber Danla Bilic, 'Tatlıcı' lakaplı sevgilisi Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile birlikte olmaya başlamıştı. Mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren çiftten üzücü haber geldi.

26 yaşındaki Bilic, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram hesabından sildi.

İkili, ayrılık sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.

AYRILIK SONRASI GECELERE AKTI

Danla Bilic ile yollarını ayıran Poyraz Teman, önceki akşam Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş ile evliliğinden dünyaya gelen İlknaz Bektaş ile bir gece kulübünde eğlenirken görüntülendi.

Bu görüntü sonrası, "Danla Bilic ile Poyraz Teoman'ın ilişkisi ihanet yüzünden mi bitti?" sorusu akıllara geldi. (D Magazin)

POYRAZ TEOMAN KİMDİR?

Poyraz Teoman, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Teoman aslen Trabzonlu. Bir tane ablası var. Poyraz Teoman'ın babası, bir holdingin yönetim kurulu başkanı.

"YATARAK PARA KAZANMIYORUM"

Öte yandan Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda bilinmeyenlerini anlatmıştı. "Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla YouTuber ya da blogger almamaya çalıştım." diyen Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını dile getirmişti.

Danla Bilic, "Ben 'Yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur, sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz." demişti.

Danla Bilic'ten ayrılan Poyraz Teoman bakın kiminle yakalandı
Danla Bilic'ten ayrılan Poyraz Teoman bakın kiminle yakalandı
Danla Bilic'ten ayrılan Poyraz Teoman bakın kiminle yakalandı
Danla Bilic'ten ayrılan Poyraz Teoman bakın kiminle yakalandı

Kaynak: Snob Magazin

Şov yıldızı Kylie Jenner, ikinci kez anne olacak
Şov yıldızı Kylie Jenner, ikinci kez anne olacak
Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın
Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın
Yasak Elma'nın sevilen ismi hayatını kaybetti
Yasak Elma'nın sevilen ismi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Haluk Levent Yeşim Salkım
Spor Cristiano Umut Meraş Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Danla Bilic'ten ayrılan Poyraz Teoman bakın kiminle yakalandı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 16:57:28. #1.16#

title