Danla Bilic'in yeni sevgilisiyle ilgili şok eden ayrıntı!
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık bir ay önce Poyraz Teoman'dan ayrılmıştı. Yusuf Engin ile yeni bir aşka yelken açan Bilic'in yeni sevgilisiyle ilgili şok eden bir ayrıntı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Geçen ay Poyraz Teoman ile yollarını ayıran Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya fenomeninin, yeni sevgilisi Türkiye'nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu öğrenildi.
Yusuf Engin ile Poyraz Teoman'ın geçtiğimiz kış ayında modacı Gülnur Güneş'in doğum günü partisine katıldığı ortaya çıktı.
Danla Bilic'in eski aşkı ve yeni aşkının aynı dost ortamında buluşması ilginç bir tesadüf olarak nitelendirildi.
Bilic, daha önce, "Evlilik için çok diri ve gencim." şeklinde konuşmuştu.