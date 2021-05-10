Danıştay üyeleri, 153. kuruluş yıl dönümlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 153. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 153. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Danıştay mensuplarından oluşan heyet, Yiğit başkanlığında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Yiğit'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yiğit, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Danıştay Başkanı Yiğit, deftere şunları yazdı:

"Yüce Atatürk, hukuk devletini ve adalete olan güveni kalıcı kılmak için üstün gayret gösteren Danıştayımızın 153. kuruluş yılına ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz.

Bir buçuk asırdır görevini evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde yerine getiren Danıştay, devletimiz ve milletimizin demokrasiye, adalete olan inancı ve bağlılığından güç alarak, adaletin hızlı, etkin, şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmesi yolunda, gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.

Türk milleti adına karar veren yargı mensupları olarak, hukukun üstünlüğü, temel insan haklarının korunması, toplumdaki adalet duygusunun üst seviyelere taşınması için özveriyle çalışma kararlılığımızı huzurlarınızda ifade ediyoruz. Danıştay ve idari yargı mensupları olarak sizi şükran duygularımızla ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak