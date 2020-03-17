Danıştay Başkanı Güngör, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ziyaret etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü karşılması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün görüşmesi ANKARA - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.