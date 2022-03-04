Danimarka Suriyelilere uyguladığı mücevher yasasını Ukraynalılara uygulamayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Danimarka Suriyelilere uyguladığı mücevher yasasını Ukraynalılara uygulamayacak

AA, Atila Altuntaş - Güncel
 - Güncelleme:
Danimarka Suriyelilere uyguladığı mücevher yasasını Ukraynalılara uygulamayacak

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 6 yıldır yürürlükte bulunan, sığınmacıların kişisel eşyalarına el koyma yasasını Ukraynalı sığınmacılara uygulamayı düşünmediklerini kaydetti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 6 yıldır yürürlükte bulunan, sığınmacıların kişisel eşyalarına el koyma yasasını Ukraynalı sığınmacılara uygulamayı düşünmediklerini kaydetti.

Danimarka devlet televizyonu DR, Danimarka'ya iltica eden Suriyeli ve Afrikalı sığınmacıların kişisel eşyalarına el koyulması için 2016 yılında çıkarılan "Mücevher Yasası"nı masaya yatırdı.

Haberde, Danimarka'ya 2015'te sığınan Suriyeli sığınmacıların yollarda yüzlerine tükürüldüğü ve sözlü saldırıya uğradıklarına dikkat çekilirken, Ukraynalı sığınmacılar için özel kanunlar çıkarıldığı hatırlatıldı.

Konu hakkında DR'ye açıklamalarda bulunan Başbakan Frederiksen, 'Ukrayna bizim yakın bölgemiz ve Avrupa'nın bir parçası olarak arka bahçemizdir. Bu yüzden 2015'teki sığınmacı krizinden farklı davranılıyor." ifadelerini kullandı.

Frederiksen, mücevher yasasını Ukraynalı sığınmacılara uygulamayı düşünmediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Danimarka'ya gelen Ukraynalı sığınmacıların çocuklarının okullara gidebilmesi ve ailelerin düzenli maaş alabilmesi için yasa çalışmalarına başlandığı bildirildi.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Mette Frederiksen, Danimarka, Suriyeli, Mülteci, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title