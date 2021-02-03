Danimarka, Myanmar hükümetine ekonomik desteğini askıya aldı
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Danimarka, Myanmar hükümetine ekonomik desteğini askıya aldı

03.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:06
Danimarka, Myanmar hükümetine ekonomik desteğini askıya aldı

Danimarka, askeri darbenin ardından Myanmar hükümetine yaptığı ekonomik desteği askıya aldığını duyurdu.

Danimarka, askeri darbenin ardından Myanmar hükümetine yaptığı ekonomik desteği askıya aldığını duyurdu.

Kalkınma Bakanı Flemming Möller Mortensen, devlet yayın kuruluşu DR'ye yaptığı açıklamada, "Askeri darbeyi destekleyemeyiz. Bu nedenle Myanmar hükümeti üzerinden yapılan tüm kalkınma faaliyetlerini ve desteklerini askıya aldık." ifadesini kullandı.

"Demokrasiyi ve adil toplumu savunan diğer tüm girişimleri desteklemeye devam ediyoruz." diyen Mortensen, Myanmar halkına yönelik yardımların süreceğini belirtti.

Danimarka'nın, Myanmar'a 2016'dan bu yana 250 milyon kron (yaklaşık 288 milyon lira) kalkınma desteği verdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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