Danimarka için Avrupa Parlamentosu sonuçları

2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandığa giden Danimarka seçime giren 10 parti 135 aday arasından 14 adayı Avurpa Parlamentosuna vekil olarak seçti.

Danimarka tarihinin en yüksek katılımlı Avrupa Parlamentosu seçimi olarak gerçekleşen oyalamada halkın yüzde 66'sı sandığa giderken açılan sandıklardan toplam da 2.752.993 oy pusulası sayıldı.

Seçimde en büyük başarıyı elde eden ise Danimarka'nın hükümet partisi (Venstre) Sol Parti oldu.(V) sol parti en son seçimlere göre oyunu 6.8 oranında arttırırken, en büyük mağlubiyeti ise ırkçı söylemlerle ön plana çıkan (DF) Danimarka Halk Partisi 10.7 alırken en son yapılan Avrupa parlamentosu seçimlerine nazaran -15.9 oranında geriledi. (A) Sosyal Demokratlar 21.5 oranında oy alarak geçen seçimlerle karşılaştırıldığında oyunu 2.4 artırarak ikinci sırada yerini aldı. Diğer kalan oy dağılımları ise şu şekilde:

Sosyalist Halk Partisi (SF) %13.2 alırken bir önceki seçimlere göre 2.2 oranında ilerleme kaydetti.

Danimarka Sosyal Liberal Partisi (B) %10.1 oy oranına ulaşırken 3.6'lık ilerleme kaydetti.

Muhafazakar Halk Partisi (C) %6.2'lik oy alırken -2.9 oy oranında geriledi.

Kırmızı Yeşil İttifak partisi () ise %5.5 oranında oy aldı.

Danimarka'da Avrupa Birliği'ne karşı siyasi birliktelik olan Halkın AB'ye Hareketi partisi (N)

%3.7 oranında oy'a ulaşırken geçen seçimlere göre -4.4 oranında geriledi.

Alternatif () Danimarka'da yeşil bir siyasi parti olarak bilinen parti seçimlerde %3.4 oranında oy aldı.

Liberal İttifak (l) % 2.2 oranında oy alırken -0.7 gerileme kaydetti.

'Danimarka 14 vekille Avrupa Parlamentosunda'

Avrupa Parlamentosunda Danimarka'yı temsil edecek olan 14 vekilden 13'ü göreve hemen başlayacakken sonuncu aday ise İngiltere'nin birlikten ayrılması ile parlamentoya katılacak.

Vekil olarak görev yapacak adaylar ise gün içerisinde kesinleşecek. - KOPENHAG

Kaynak: İHA