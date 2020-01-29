Danimarka gazetesinin virüslü Çin bayrağı karikatürü Pekin'i kızdırdı

29.01.2020 08:31 | Son Güncelleme: 29.01.2020 08:31

Çin, koronavirüs salgınıyla ilgili karitatüründen dolayı Danimarka gazetesinden özür dilemesini istedi. 2005'te Hz Muhammed karikatürleriyle tepki çeken Jyllands-Posten adlı gazete, Çin'in bayrağındaki yıldızlar yerine virüs görsellerini kullandığı bir karikatüre yer verdi. Çin büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, pazartesi günü yayımlanan karikatürün Çin için hakaret anlamına geldiği ifade edildi.



Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Jacob Nybroe, karikatürün amacının Çin ile alay etmek ya da küçük düşürmek olmadığını söyledi. "Yanlış olduğunu düşünmediğimiz şey için özür dilemeyeceğiz" diyen Nybroe, sorunuun iki farklı kültürel bakıştan kaynaklandığını savundu. Euronews.com'da Görüntüle