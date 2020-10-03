Danimarka'dan hava yolu şirketlerine bilet ücretlerinin iadesi için ödeme emri
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Danimarka'dan hava yolu şirketlerine bilet ücretlerinin iadesi için ödeme emri

03.10.2020 08:59 | Son Güncelleme: 03.10.2020 09:03
Danimarka'dan hava yolu şirketlerine bilet ücretlerinin iadesi için ödeme emri

Danimarka Ulaştırma Otoritesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen uçuşlar için bilet iadesini geciktiren 12 hava yolu şirketine, 1 Aralık'a kadar ödeme yapmaları yönünde süre tanıdı.

Danimarka Ulaştırma Otoritesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen uçuşlar için bilet iadesini geciktiren 12 hava yolu şirketine, 1 Aralık'a kadar ödeme yapmaları yönünde süre tanıdı.

Danimarka Ulaştırma Otoritesi yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen uçuşlardan dolayı yolcuların para iadesi taleplerini geciktiren 12 hava yolu şirketine ödeme emri göndereceğini bildirdi.

Hava yolu şirketlerinin en geç 1 Aralık'a kadar yolcuların paralarını iade etmesini isteyen otorite, aksi takdirde Avrupa Birliği (AB) kurallarınca yasal yollara başvuracağını ifade etti.

Otorite, AB yasalarına göre, iptal edilen uçuşlar için yolculara 1 hafta içinde para iade garantisi yapıldığını hatırlatarak, şirketlerin bu kurala uyması gerektiğinin altını çizdi.

Listede Türk şirketleri bulunmazken, Danimarka Ulaştırma Otoritesi, ödeme emrinin Aegean Airlines, Air France, Brussels Airlines, EasyJet, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, TAP Portugal, Thai Air ve Vueling hava yolu şirketlerine gönderileceği bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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