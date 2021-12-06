Danimarka'da Vikinglerden kalma altın küpe bulundu

Danimarka'da araştırmacılar, 11'inci yüzyıldan kalma altın küpe buldu. Küpenin, Danimarka Milli Müzesi'nde sergileneceği ifade edildi. Altın küpenin, İskandinav ülkelerinde daha önce hiç görülmediği belirtildi.

Danimarka Milli Müzesi'nden yapılan açıklamada, Yutland adasının batısındaki Bovling bölgesinde yapılan araştırmada, 11'inci yüzyıldan kalma altın küpe bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "11'inci yüzyıla ait benzersiz altın küpe, İskandinav ülkelerinde daha önce hiç görülmedi ve muhtemelen Bizans imparatoru tarafından korumasındaki bir Viking'e şahsen bağışlandı. Takı Bizans veya Mısır kökenlidir" denildi.

Küpe, altın şeritlerle süslenmiş, altın ipliklerden yapılmış bir çerçeveye yerleştirilmiş hilal şeklinde bir altın plakadan oluşuyor. Hilal şeklindeki plaka, camın kırılıp toz haline getirildiği özel bir teknikle oluşturulan ve ardından mat hale gelmesi için metal ile eritilen bir emaye ile kaplanmış. Emaye motifi, iki kuş ve bir ağaçtan oluşuyor. Müzeden yapılan açıklamada bu ağacın, 'Hayat Ağacı'nı sembolize ettiği aktarıldı.