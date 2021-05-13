Danimarka'da salgın tedbirleri çerçevesinde kılınan bayram namazında Müslümanlar camiye sığmadı

Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kılınan bayram namazında, cemaat camiye sığmadı.

Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kılınan bayram namazında, cemaat camiye sığmadı.

Başkent Kopenhag'ın batısındaki İshöj kenti ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) çatısı altında faaliyet gösteren Mevlana Camisi'ne akın etti.

Vatandaşlar, Kilise Bakanlığı tarafından belirlenen ibadet yerlerine seccadelerini yanlarında getirerek maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde safları doldurdu.

Danimarka'da resmi tatil olması ve mesafe kuralları nedeniyle camide yer bulamayan vatandaşlar, caminin oto parkında da saf tuttu.

Mevlana Camisi İmam Hatibi Faik Uslu'nun vaazının ardından bayram namazı kılındı ve dua edildi. Duada, Kudüs'teki Filistinliler unutulmadı.

Namaz sonrası vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde bayramlaşarak camiden ayrıldı.

Ülkede geçen yıl Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 tedbirleri nedeniyle DTDV çatısı altında faaliyet gösteren camilerde bayram namazı kılınmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak