Şef Danilo Zanna MasterChef'ten ayrıldı mı? Danilo Şef neden yok? Danilo Zanna MasterChef Türkiye'den neden gitti?

MasterChef Türkiye'nin 2 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Jüri üylerinden Şef Danilo Zanna, yarışmanın son bölümünde yer almadığı görüldü. Şeflerden Mehmet Yalçınkaya "Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı. Somer Şef ile beraber biz devam ediyoruz. Herhangi kötü bir durum yok." açıklamasında bulunmuştu. Peki, Danilo Zanna MasterChef'ten ayrıldı mı? Danilo Zanna neden yok? Danilo Zanna MasterChef Türkiye'den neden gitti?

MasterChef Türkiye'nin 54. bölümünün son bölümünde Şefleden Danilo Zanna'nın son bölümlerde yer almaması oldukça merak edildi. Vatandaşlar konuyla ilgili olarak en çok "Danilo Zanna MasterChef'ten ayrıldı mı? Danilo Zanna neden yok? Danilo Zanna MasterChef Türkiye'den neden gitti? Danilo Zanna neden ayrıldı?" gibi soruları araştırmakta. Konuyla ilgili şef Mehmet Yalçınkaya "Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı. Somer Şef ile beraber biz devam ediyoruz. Herhangi kötü bir durum yok." açıklamasında bulundu. Detaylar Haberimizde...

DANİLO ZANNA MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

Yayının son kısımlarında yayında olmayan Danilo Zanna'nın sadece bu bölümün son kısımlarında yer almayacağı bir sonraki bölüm fragmanında yer almasından dolayı ortaya çıktı. Danilo Zanna konu hakkında açıklama yapmazken sezonun devamında yer alması bekleniyor.

DANİLO ZANNA NE OLDU?

Danilo Zanna'nın özel bir nedenle sadece 54. bölümün son bölümlerinde yer almadığı ve diğer bölümlerde yer alacağının ortaya çıkmasının ardından resmi bir açıklama gelmedi.

DANİLO ŞEF KİMDİR?

Danilo Zanna 15 Nisan 1982 yılında İtalya'da doğmuş yemek şefi ve sunucudur. Danilo Zanna diğer bir adıyla "Danilo Şef" İtalya'da (Prato, Toskana) dünyaya gelmiştir. Babasının ismi "Armando Zanna" 'dır. Aile mesleği olarak aşçılıkta büyük bir ilerleme kaydeden Danilo dünyaca ünlü şeflerle çalışma fırsatı bulmuştur.

Türk mutfağına da ilgi duyan Danilo Zanna, bu nedenle Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağının senzeti olan bir restorant açtı. Ardından TV programlarında sık sık görünmeye başladı ve ilk olarak "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı. Asıl çıkış yaptığı yer, Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Danilo Zanna, farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı. Planet Mutfak Kanalı kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekrana gelmeye devam etti. 2019'da TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yaptı.

Danilo Zanna asıl yükselişini ise TV8'deki MasterChef programında sağlamıştır. Birçok kesim tarafından sempatik tavırları, konuşması ve gülüşü çok beğenilmiştir. Bu bakımdan herkesin sevdiği bir isim haline gelmiştir. MasterChef yarışmasından sonra genelde Danilo Şef olarak çağırılmaktadır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ayrıca Danilo Zanna 2012 senesinde Tuğçe Demirbilek ile dünya evine girmiştir. Bu evliliklerinden bir de oğulları olmuştur.