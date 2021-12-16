Danilo Zanna ile MasterChef Pelin aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...

Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Pelin Zaman, elenmesine rağmen gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde boşanan Danilo Zanna ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen MasterChef Pelin, hayranlarının sorularına samimiyetle yanıt verdi.

Gökhan Akar ile aşk yaşamasına rağmen bu aşkı samimi bulmayan takipçileri Zaman'a, Danilo Şef'i de sordu.

"AŞK YAŞIYORUM AMA..."

"Danilo Şef'le aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna yanıt veren Pelin Zaman "Aşk yaşıyorum, evet ama Gökhan Akar ile" diye cevap verdi.

Pelin Zaman, şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşıyor.

MASTERCHEF PELİN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Pelin Zaman, 2 Mayıs 1988 tarihinde doğdu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurudur. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, iki sene açık öğretim okuyarak aşçılık eğitimi almıştır.

Bugüne kadar çok sayıda ülke gezen Pelin Zaman hayatının bir döneminde Amerika'da yaşamıştır. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı güzel yemek yaptığını ve yemeklerini tadanların çok beğendiğini düşünüyor. İleride kendisine ait bir işyeri açmak istiyor. Gezip gördüğü ülkelerin mutfaklarına her daim dikkat kestiğini söyleyen Pelin Zaman, yemek konusunda da iddialı.