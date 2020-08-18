Dana Nuar nedir? Dana Nuar Rosto nasıl yapılır? Dana Nuar Rosto mazlemeleri, tarifi
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Dana Nuar nedir? Dana Nuar Rosto nasıl yapılır? Dana Nuar Rosto mazlemeleri, tarifi

Dana Nuar yapılışı merak ediliyor. Mutfaklarda yaygın olarak tercih edilen Dana Nuar Rosto, dana ve sığı gibi büyükbaş hayvanlardan elde edilir. Peki, Dana Nuar nasıl yapılır? Hayvanın but bölümünde bulunuyor ve yağsız, sinirsiz lezzetli bir et türüdür. İşte, Dana Nuar Rosto malzemeleri, tarifi ve yapılışı...

Dana Nuar nedir? Dana Nuar Rosto nasıl yapılır? Dana Nuar Rosto mazlemeleri, tarifi
18.08.2020 21:45 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:53

Et yemeklerinde sıklıkla tercih edilen Dana Nuar Rosto kolay tarifi en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Dana etinden yapılan yemek, baharatlarla tatlandırılarak servis edilebilir. Nuar, kontrnuara göre daha ince ve uzun bir yapıya sahip ettir. Dana Nuar Rosto yemeği yapılışı...

DANA NUAR NEDİR?

Dana ve sığır gibi büyükbaş hayvanlardan elde edilen nuar, tıpkı tranç, kontrnuar, sokum ve yumurta gibi hayvanın but bölümünde yer alır. Dananın diz ekleminin iç tarafından başlayarak kalça ekleminin dışına doğru uzayan nuar, kontrnuara göre daha ince ve uzun bir yapıya sahiptir.

DANA NUAR MALZEMELERİ

800 gram dana nuar (yağsız ve sinirsiz dana but eti)

1 baş sarımsak

1 çay kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu

1/2 tatlı kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

2 adet orta boy havuç

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

4 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı un

2 su bardağı sıcak su

DANA NUAR ROSTO NASIL YAPILIR?

Sarımsakların kabukları ayıklanır ve bıçak ucuyla etin üzerine küçük boşluklar açılır.

Bütün sarımsaklar tercihe göre tane karabiberler ile birlikte bu boşluklara yerleştirilir.

Etin üzerine ince çekilmiş deniz tuzu ve taze çekilmiş tane karabiber serpiştirilir. Ayçiçek yağın tavada kızdırılır.

Dana nuarı ateşe alıp aralarda çevirerek yüksek ateşte mühürlenir. Üzerine kekik serpip mühürleme işleminin sonuna doğru elma sirkesi eklenir.

Havuçların kabuklarını soyun. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanları ince piyazlık şeklinde doğrayın.

Tereyağı ayrı tavada eritilir. Doğranmış kuru soğanlar hafif bir renk alana kadar sotelenir ve un ilave edilerek renk alan soğanlarla birlikte kavurulur.

Döküm tavada kızartılan et ve yağı kavrulmuş soğanlara eklenir. Sıcak su ve havuçlar eklenip et yumuşayana kadar 60 dakika pişirilir.

Yumuşayan et bir fırın kabına alınır, havuçlar eklenir. Lezzet vermesi için eklenen ve püre kıvamına gelen soğanlar etin üzerine dağıtılır ve kalan su eklenir.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika daha etin üzeri renk alana kadar pişirilir.

Fırından çıkan sıcak rosto dilimledikten sonra arzuya göre patates püresi eşliğinde servis edilir.

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