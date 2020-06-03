Damla, sokak izninde köpeğin saldırısıyla yaralandı ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Damla Akbal (8), sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Damla Akbal (8), sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İlçede oturan Damla Akbal ailesi ile birlikte, 18 yaş altı çocuklar ve gençlerin 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni kapsamında evden çıktı. Ailesi ile birlikte meydana giden Damla'ya, burada sokak köpeği saldırdı. Ailesi ve çevredekilerin müdahalesi sonucu sokak köpeğinin saldırısından kurtulan Damla, yaralandı. Damla Akbal, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

- Ankara

Kaynak: DHA