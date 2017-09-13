Damla Projesi" Gönüllülerinden Vali Kaldırım'a Ziyaret

Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Elazığ'a gelen öğrenciler Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 20 ilden kente gelen gönüllü öğrenciler ve proje ekibi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ile Vali Kaldırım'ı ziyaret ederek proje hakkında değerlendirmede bulundu.



Kaldırım, Elazığ'ın nitelikli insanlarıyla temayüz etmiş farklı duruşu ve kimliğiyle Türkiye'deki müstesna şehirlerden biri olduğunu belirtti.



Gençlerin ülke açısından büyük değer taşıdığını vurgulayan Kaldırım, şunları kaydetti:



"Gençlerimiz kaliteli, dünyaya açık, manevi değerlerle yetişmesi gerçekten önemlidir. Dünyada hedefleri olan bir ülkeyiz, dolayısıyla dünya insanlığı için de bu konu fevkalade önemlidir. Gençlerin saydığım değerlerle yetişmeleri ülkemizin geleceği, hedeflerimiz ve dünya insanlığı için gerçekten önemlidir."



Acar ise projenin temel amacının gençlerin farklı yerlerde ve farklı bölgelerdeki yüreklere dokunmaları ve ülkenin güzelliklerini görmeleri olduğunu belirterek, farklı illerinden gelen gençleri kentte ağırlamaktan ve Elazığ'ı tanıtmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.