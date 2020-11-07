Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi

İki çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile şiddet gerekçesiyle tek celsede boşanan Damla Ersubaşı, önceki gün eski eşiyle buluşup yemek yedi. Soruları yanıtsız bırakan çiftin yeniden barışıp barışmadığı da merak konusu oldu.