Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
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Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi

07.11.2020 09:16 | Son Güncelleme: 07.11.2020 09:39

İki çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile şiddet gerekçesiyle tek celsede boşanan Damla Ersubaşı, önceki gün eski eşiyle buluşup yemek yedi. Soruları yanıtsız bırakan çiftin yeniden barışıp barışmadığı da merak konusu oldu.

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz ay, iki kızının babası Mustafa Can Keser ile evliliğini noktaladı. Eşinden ihanet ve şiddet gördüğü ortaya çıkan Ersubaşı'nın son hamlesi kafaları karıştırdı.

SORULARA CEVAP VERMEDİLER

Ersubaşı, eski eşiyle önceki akşam Nişantaşı'nda bulunan bir mekanda buluştu. İkilinin, Esra Balamir'in vasıtasıyla bir araya geldiği öğrenildi. Mekandan yan yana çıkmayı tercih etmeyen ikili, basın mensuplarının meraklı sorularını da yanıtsız bıraktı.

İşletmeci Mustafa Can Keser ve Damla Ersubaşı'nın 4 yıllık evliliklerinden 2 kız çocuğu dünyaya geldi.

Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
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