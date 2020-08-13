Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
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Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı

Oyuncu Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı Mustafa Keser'den 3 yıl önce şiddet gördüğü ortaya çıktı. Eşinin kafasına kül tablasıyla vurduğunu söyleyen Ersubaşı, "Öldürmek maksadıyla dövdü" dedi. Şiddet iddialarını kabul eden Keser ise "Darp ettim ama kül tablasıyla değil elimle" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

13.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:43

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterini oynayarak yıllardır adından söz ettiren Damla Ersubaşı, 4 yıldır evli olduğu ve 2 çocuğunun olduğu Mustafa Keser ile boşanma kararı aldı. Ersubaşı'nın görümcesi Alev Keser ile 3 yıl önce Mustafa Keser tarafından şiddet gördüğü ortaya çıktı.

EŞİ VE KIZ KARDEŞİNİ DARP ETMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre: Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Mustafa Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenildi. Keser'in ofisinde yaşanan darp sonrası Ersubaşı'nın eşinden şikayetçi olmadığı, görümcesi Alev Keser'in ise kardeşinin cezalandırılmasını istediği öğrenildi. Kardeşinin şikayetinin ardından Keser, kasten yaralama suçundan 140 gün adli para cezasına çarptırılmış.

Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı

"EŞİME SÜRPRİZ YAPMAYA GİTMİŞTİK BİZİ DÖVDÜ"

Oyuncu Damla Ersubaşı, 3 yıl önce yaşanan darp olayıyla ilgili ifadesinde şunları anlattı: "Eşime sürpriz yapmak için görümcemle sahibi olduğu gece kulübüne gittik. Ofisinde bizi dövdü. Polisler geldi, kurtulduk ama ben kendisinden şikayetçi değilim."

"KAFAMIZA KÜL TABLALARI İLE VURDU"

Kardeşinden şikayetçi olan Alev Keser ise şöyle konuştu:

"Damla'nın üzerine yürüdü, ben de ona zarar vermesini önlemek için önüne geçtim. Bizi 3.5 saat öldürme maksadıyla dövdü, kafamıza kül tablaları ile vurdu. Olay yüzünden hala psikolojim düzelmedi. Davaya katılma talebim var, kardeşim cezalandırılsın."

Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı

"KÜL TABLASIYLA VURMADIM, ELİMLE DARP ETTİM"

Olay sonrası karakolda ifade veren Mustafa Can Keser'in ise suçunu kabul ettiği öğrenildi. Keser, "Ben gece kulübünde çalışıyorum, alkollüydüm. Eşimi ve kardeşimi darp ettim, pişmanım. Ama kül tablası ile vurmadım, elimle darp ettim" dedi.

Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı

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Haber Yorumları (3)
FELAKET: PARASI MI BİTMİŞ ?. . .
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LEYLİM LEY: ÇOK ARADIN MI KIZIM BU ADAMI . . . .
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BOBO: bu hatuna küllükle vurulurmu bee ahhh ahh millet kıymet bilmiyor
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500
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