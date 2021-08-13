Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım...

'Sihirli Annem' dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu.

'Sihirli Annem' dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu.

2020 yılında Mustafa Can Keser'in bir kadınla gece klübünde çekilmiş görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. O günlerde ikinci çocuğuna hamile olan Ersubaşı, eşini affedip evliliğini devam ettirme kararı aldı.

İhanet haberleri ile gündemi meşgul eden çift kısa süre sonra bu kez şiddet iddialarıyla anılmaya başladı.

Damla Erbubaşı'nın 2017 yılında şiddet gördüğünü iddia ederek Mustafa Can Keser'den şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Ersubaşı, darp olayıyla ilgili ifadesinde şunları anlattı: "Eşime sürpriz yapmak için görümcemle sahibi olduğu gece kulübüne gittik. Ofisinde bizi dövdü. Polisler geldi, kurtulduk ama ben kendisinden şikayetçi değilim."

Kardeşinden şikayetçi olan Alev Keser ise şöyle konuştu: "Damla'nın üzerine yürüdü, ben de ona zarar vermesini önlemek için önüne geçtim. Bizi 3.5 saat öldürme maksadıyla dövdü, kafamıza kül tablaları ile vurdu. Olay yüzünden hala psikolojim düzelmedi. Davaya katılma talebim var, kardeşim cezalandırılsın."

Olay sonrası karakolda ifade veren Mustafa Can Keser'in ise suçunu kabul ettiği öğrenildi. Keser, "Ben gece kulübünde çalışıyorum, alkollüydüm. Eşimi ve kardeşimi darp ettim, pişmanım. Ama kül tablası ile vurmadım, elimle darp ettim" dedi.

BOŞANDILAR

Evliliklerini ayakta tutmayı başaramayan ikili Eylül 2020'de anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Çocukların velayeti anne Damla Ersubaşı da kaldı.

BİRLİKTE TATİL

Damla Ersubaşı, haziran ayında geçen yıl boşandığı Mustafa Can Keser'le Bodrum'da görüntülendi. Oyuncu, "Barışmadık, çocuklar için bir aradayız" dedi.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Mustafa Can Keser, dün 11 ay önce boşandığı Damla Ersubaşı ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Ersubaşı'na sarılarak poz veren Keser, romantik karenin altına kalp emojisi koydu. Bir süre sonra ise paylaşımını sildi.

Kaynak: Hürriyet